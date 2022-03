Ried. Für die SG Nordheim/Wattenheim steht am kommenden Sonntag wieder eine schwere Aufgabe an. Die Sportgemeinde benötigt beim Heimspiel gegen den VfR Fehlheim II dringend einen Sieg, um den Anschluss ans Mittelfeld der Kreisliga A zu halten.

Um dass zu schaffen, müssen die Nordheim/Wattenheimer ihre Leistung aber gehörig steigern, denn mit dem Auftreten zuletzt, als die SGN beim TSV Aschbach mit 0:2 verlor, war Trainer Jens Stark alles andere als zufrieden: „Schlechter geht es eigentlich nicht, zumal das ein Sechs-Punkte-Spiel war. Gegen die Fehlheimer müssen wir alles ändern. Wir müssen endlich den Hebel umlegen und anfangen, Punkte zu sammeln.“

Elf offensiv ausrichten

Auch wenn die Fehlheimer als aktueller Tabellenfünfter als haushoher Favorit auf den Wattenheimer Sportplatz auflaufen werden, will Stark seine Elf offensiv ausrichten: „Mit einer defensiven Taktik könnten wir ja allenfalls Tore verhindern. Um zu gewinnen, müssen wir aber selbst welche schießen – am besten eins mehr als der Gegner. Deshalb wollen wir von Beginn an mit aggressivem Pressing Druck aufbauen und möglichst in den ersten 20 Minuten in Führung gehen. Das würde unser Selbstvertrauen stärken. Ein frühes Gegentor würde uns dagegen wieder verunsichern.“

Allerdings muss Stark gegen die Fehlheimer wieder auf Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen. Malte Gress hat sich in Aschbach am Sprunggelenk verletzt und fällt drei bis vier Wochen aus, Jonas Reis und Pascal Metz müssen arbeiten und Elias Bersch ist privat verhindert. Dafür hat Philipp Grünig seine Rot-Sperre abgesessen. Da die Birkenauer Anatolia ihre Mannschaft aus der A-Liga abgemeldet hat, streicht der Tabellenzweite FV Biblis die Punkte kampflos ein. rago