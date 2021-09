Schwartz zurück in Sandhausen

Sandhausen. Alois Schwartz kehrt nach gut fünf Jahren als Trainer zum Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen zurück.Wie der Verein mitteilte, wird der 54-Jährige die Mannschaft des Tabellen-16. von sofort an übernehmen und am Sonntag im Spiel bei Hannover 96 erstmals auf der Bank sitzen. Der Verein habe sich bei der Suche am Ende auf drei Kandidaten konzentriert und sich dann für Schwartz entschieden, sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier bei einer Pressekonferenz. „Wir sind überzeugt, dass er der Richtige für die Situation ist, weil er total motiviert ist.“ Schwartz tritt die Nachfolge des Duos Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits an, die der SVS am Dienstag nach nur einem Sieg aus den ersten sieben Zweitligaspielen freigestellt hatte. dpa

