Schon wieder ganz tief unten drin

Berlin. Die angepeilte Saison der Stabilität ist bei Hertha BSC schon früh wieder in akuter Gefahr. „Das Ergebnis ist nicht okay. Die Tabelle sieht nicht gut aus“, sagte Trainer Pal Dardai nach der 1:2-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg am Samstag. Als einziger Fußball-Bundesligist sind die Berliner nach zwei Spieltagen noch ohne Punkte – und stehen nun vor der schweren Auswärtshürde bei Meister Bayern München am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky). Zumindest das beunruhigt den 45-jährige Dardai aber öffentlich recht wenig: „Wenn alle denken, da holst du gar nichts, umso besser.“

Denn trotz später Gegentore durch Ridle Baku (73. Minute) und Lukas Nmecha (88.) sah der Coach nach dem schlechtesten Saisonstart seit der Saison 1990/1991 Fortschritte zur 1:3-Auftaktniederlage beim 1. FC Köln. „Heute hast Du gesehen, dass der Kampfmodus da war, keiner ging spazieren“, sagte Dardai und nahm dabei einen Profi in den Fokus, der gar nicht auf dem Platz gestanden hatte: Matheus Cunha.

Ansage an Cunha

Trainer Pal Dardai hat die ersten beiden Spiele mit Berlin verloren. © dpa

Den 22 Jahre alte Olympiasieger von Tokio hat Dardai als einen der Hauptschuldigen für die Niederlage trotz eigener Führung in Köln ausgemacht. Aber auch gegen Wolfsburg reichte das zwischenzeitliche 1:0 durch Dodi Lukebakio per Foulelfmeter (60.) nicht zum Sieg. In Köln sollte der Brasilianer Cunha Gegenspieler Ellyes Skhiri bewachen, was er nur eine halbe Stunde machte, ehe er eigene Wege ging oder wie Dardai es ausdrückte, „spazierte“.

Einer Standpauke zu Wochenbeginn folgte die Nichtberücksichtigung für das Spiel gegen Wolfsburg inklusive Anschauungsunterricht von seinen Mannschaftskameraden. „Heute hat er von oben eine Mannschaft gesehen, in der jeder gekämpft hat“, sagte Dardai.. dpa

