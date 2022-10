Schönau bleibt mutig

Mannheim. In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisklasse A, Staffel 2, empfängt der aktuelle Tabellensiebte TSV 47 Schönau am Mittwochabend (19 Uhr) den zweitplatzierten DJK Feudenheim. Während der Aufsteiger aus dem Mannheimer Norden nach fünf Partien in Folge ohne Niederlage mit breiter Brust antritt, musste die DJK nach der 1:6-Klatsche vom vergangenen Wochenende bei der TSG Lützelsachsen II erst einmal Wunden lecken.

„Als Außenseiter wissen wir aber auch nach der hohen Niederlage der Feudenheimer, wozu sie in der Lage sein können und stellen unser Team dementsprechend ein“, sagt Schönaus Co-Trainer Davis Lelek, der diese Partie als Initialzündung für die Rest-Vorrunde sehen könnte.

„Ein Sieg oder Remis in so einem Spiel wäre wichtig für das Selbstvertrauen.“ Mit einem Dreier könnte der TSV 47 Schönau auf Rang sechs klettern und hätte dann nur noch einen Zähler Rückstand auf die DJK Feudenheim. wy