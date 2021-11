Schnelles Wiedersehen

Ried. Die Rückrunde in der Fußball-C-Liga bringt in dieser Saison eine Besonderheit im Spielplan mit sich. Anders als bisher, als der erste Hinrundengegner immer auch der erste Rückrundengegner war, läuft die Rückserie in umgekehrter Gegner-Reihenfolge ab. Damit ist der FV Biblis II am Sonntag zu Gast beim FC Italia Bensheim. Eintracht Bürstadt II empfängt die SG Gronau.

Italia Bensheim – FV Biblis II

„Ich weiß auch nicht, wer diese Idee hatte. Letztlich ist das aber wurscht“, sagt Biblis’ Spielertrainer Sven Sauer zum veränderten Spielplan. Für die Reserve des FVB ist die Umstellung jedoch durchaus brisant. Nur eine Woche nach dem 3:3 im Pfaffenau-Stadion treffen sich der Vorletzte (neun Punkte) und der Zwölfte FC Italia (zwölf) wieder zum Kellerduell.

Dabei muss Bensheim auf drei Spieler verzichten, die in Biblis die Rote Karte sahen. Die FVB-Reserve muss ohne Schlussmann Lukas Spindler planen, der sich in der Nachspielzeit Rot abholte. „Der Ausfall des Torwarts wiegt immer schwer“, sagt Sauer, der selbst noch kränkelt. Auch Routinier Jan Dickerhof fehlt. Dafür sollen Marius Barth, Marcel und Kevin Sauer an Bord sein. Nach der mauen Hinspielleistung will es Biblis II besser machen. „Dafür müssen wir uns aber gewaltig steigern“, weiß Sauer.

Eintracht Bürstadt II – Gronau

Beim 2:4 in Gronau war die Eintracht-Reserve nicht chancenlos. Im Rückmatch will Bürstadt II (20 Punkte) versuchen, die Lücke zum Tabellenzweiten (32) nicht noch größer werden zu lassen. cpa

