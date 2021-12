Schneeregen stoppt FSG Riedrode

Riedrode. Viel wurde in den vergangenen Tagen darüber spekuliert, ob die Dezember-Spieltage im Amateurfußball angesichts der aktuellen Corona-Lage nicht besser abgesagt werden sollten. Die Wetter- und Platzverhältnisse hatten nur wenige auf dem Schirm. Diese kamen aber am Wochenende zum Tragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits am Samstagmittag wurde das Auswärtsspiel der FSG Riedrode gegen den FV Mümling-Grumbach in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt abgesagt. Die Riedroder verabschieden sich damit als Siebter mit 33 Punkten aus 18 Spielen in die Winterpause. „Der Platz in Mümling war aufgrund von Schneeregen nicht bespielbar“, erklärte FSG-Coach Andreas Keinz. Laut Riedrodes Trainer plant Klassenleiter Robert Neubauer, die Partie im Höchster Ortsteil am Samstag, 26. Februar – also am Wochenende vor dem geplanten Restrundenauftakt – nachzuholen. Am Sonntag wurde auch die Heimbegegnung von Tabellenführer VfR Fehlheim gegen den SV 07 Geinsheim wegen Nichtbespielbarkeit des Platzes abgesagt. cpa