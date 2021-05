Schmidt bastelt am Mainzer Kader

Mainz. Für einige Profis wird es die Abschiedsvorstellung, für andere ein Schaulaufen für die Zukunft: Ungeachtet des gesicherten Klassenverbleibs will der FSV Mainz 05 im letzten Saisonspiel beim VfL Wolfsburg seine Rekord-Rückrunde in der Fußball-Bundesliga veredeln. „Nach so viel lobenden Worten ist es wichtig, dass wir uns mit einer guten Leistung verabschieden“, sagte Trainer Bo Svensson. Sportlich geht es für die Mainzer beim Tabellenvierten um nichts mehr. Und doch wollen sie die Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr) nicht einfach abschenken. „Jeder Rang in der Fünfjahreswertung bringt Geld“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt, der eifrig am neuen Kader bastelt: „Ich glaube, dass wir als Braut ein bisschen hübscher sind als noch an Weihnachten.“

Verlassen werden den Verein Danny Latza (Schalke) und Levin Öztunali (Union Berlin). Die Leihspieler Danny da Costa, Dominik Kohr (beide Eintracht Frankfurt) und Robert Glatzel (Cardiff City) müssen erst einmal zu ihren Clubs zurück. Die Verträge von Robin Quaison, Phillipp Mwene, Stefan Bell und Adam Szalai laufen aus. dpa