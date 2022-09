Schlusslicht unter Druck

Ried. Für die beiden Fußballteams aus dem Ried stehen am neunten Spieltag in der Kreisliga A schwere Aufgaben an. Während das Auswärtsspiel des VfR Bürstadt gegen den FSV Rimbach auf Donnerstagabend vorgezogen wurde, reist die SG Nordheim/Wattenheim am Sonntag zum VfR Fehlheim II.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

VfR Fehlheim II – SG NoWa

Eigentlich hatte die SG NoWa nach dem knappen Klassenerhalt in der vergangenen Saison auf eine ruhigere Runde gehofft, doch nach sieben Spielen steht sie als einzige Mannschaft in der A-Liga noch ohne Sieg, auf dem letzten Tabellenplatz. Wenn die Mannschaft von Trainer Jens Stark zum Auswärtsspiel nach Fehlheim fährt (So., 13 Uhr), hängen die Trauben erneut hoch. Ob bei der Fehlheimer Reserve der erste Saisonsieg glückt, ist fraglich, denn die Personalsituation ist heikel. Pascal Metz muss arbeiten, Marc Bormuth, Lukas Fell, Maximilian Meister, sowie Jonas und Nils Reis sind krank oder verletzt, dazu fehlt Jonas Pixberg aus privaten Gründen.

„Momentan ist es einfacher, die Spieler aufzuzählen, die einsatzbereit sind. Aktuell hat uns die Grippewelle erwischt, dazu fahren einige aufs Oktoberfest. Am Sonntag stehen mir nur zehn Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft zur Verfügung. Wir werden also weit von unserer Bestbesetzung entfernt nach Fehlheim fahren. Die Ausfälle müssen wir wieder durch Spieler aus unserer zweiten Mannschaft kompensieren. Möglicherweise müssen wir dafür deren Spiel gegen Heppenheim absagen, denn natürlich geht die erste Garnitur vor“, klagt Stark.

Mehr zum Thema Fußball-A-Liga Vorreiter will stabile Einheit formen Mehr erfahren Fußball-Kreisliga A Den Gegner eingeladen Mehr erfahren

Trotzdem hofft er zumindest auf ein Unentschieden, auch wenn das sein Team nicht entscheidend weiterbringen würde: „Momentan sieht es für uns nicht wirklich rosig aus, aber langsam müssen wir punkten. Noch sind die Abstände im unteren Tabellenbereich klein, aber das kann sich schnell ändern.“

FSV Rimbach – VfR Bürstadt

Bereits am Donnerstagabend wurde der neunte Spieltag mit der Partie FSV Rimbach gegen den VfR Bürstadt eröffnet. Das Ergebnis stand allerdings bei Redaktionsschluss noch aus. rago