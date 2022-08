Frankfurt. Siegfried Dietrich hatte zuletzt wieder mächtig getrommelt. In seiner Eigenschaft als Sportdirektor der Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt und Vorsitzender des Ausschusses Frauen-Bundesligen will der 65-Jährige in dieser Saison nicht weniger als „ein neues Wahrnehmungszeitalter“ einläuten. Dietrich hat nach der EM in England ausschweifend erklärt, warum es endlich gelingen kann, einen „bleibenden Wert für die Entwicklung des Fußballs der Frauen in Deutschland“ zu schaffen.

Seinem Verein war dabei eine Schlüsselrolle zugedacht. Nun sind beim Qualifikationsturnier zur Champions League die schönen Pläne durch die bittere 1:2-Finalniederlage gegen Ajax Amsterdam durchkreuzt worden. Für den Bundesliga-Dritten war die Königsklasse bereits am Sonntag im dänischen Hjørring beendet.

Über die erste Hürde bei Fortuna Hjørring (2:0) war die Eintracht noch locker gesprungen, an der zweiten blieb sie hängen. Das Aus fühlt sich für den deutschen Frauenfußball wie ein Schlag in die Magengrube an. „Viel unglücklicher kann man kaum verlieren“, bekundete Dietrich und ärgerte sich über eine „Riesenchance mit Doppelpfosten“ kurz vor Schluss. Stattdessen jubelte der niederländische Vizemeister nach einem Fallrückzieher von Eshly Bakker in der Nachspielzeit.

Für die Eintracht kommt dieser Rückschlag zur Unzeit, sollten doch erstmals Frauen und Männer in der Königsklasse antreten. Vorstandssprecher Axel Hellmann wollte bundesweit vormachen, wie sich die Marke Eintracht und der Standort Frankfurt für internationale Festspiele geschlechterübergreifend begeistern lassen.

Was jetzt noch bleibt, ist das Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Bayern München am 16. September, um vor einer Rekordkulisse zum Saisonauftakt den EM-Rückenwind mitzunehmen. Dem Vernehmen nach läuft der Vorverkauf allerdings noch recht schleppend.

„Jetzt gilt es, diese schmerzhafte Erfahrung schnell zu verarbeiten und unsere Ambitionen wieder in der Liga und im Pokal zu untermauern“, bekundete Dietrich. Leichter gesagt als getan. In wenigen Minuten verspielte die Eintracht die Arbeit einer ganzen Saison.

Konsequenzen auch für DFB-Team

„Ich glaube, wir waren in allen Belangen besser“, erklärte Trainer Niko Arnautis trotzig. „Es ist extrem bitter. Wir haben in der zweiten Halbzeit dominiert, müssen uns aber vorwerfen, die Chancen nicht genutzt zu haben“, so die österreichische Nationalspielerin Laura Feiersinger.

Das frühe Aus der Frankfurterinnen schmeckt auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht, die noch vor dem Saisonstart ihre Nationalspielerinnen für die letzten WM-Qualifikationsspiele versammelt. Mit Laura Freigang, Sara Doorsoun, Nicole Anyomi, Sophia Kleinherne und der kurz vor der EM ausgebooteten Sjoeke Nüsken spielen immerhin fünf Kandidatinnen für die WM 2023 bei der Eintracht. Auf Clubebene wird das Quintett nun keine internationalen Erfahrungen mehr sammeln können.