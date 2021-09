Schiedsrichter treffen sich online

Bergstraße. Eigentlich hatten die Bergsträßer Fußball-Schiedsrichter am Montag (13. September ihre erste Zusammenkunft an angestammter Stätte im Kolpinghaus Bensheim geplant. Doch die erhöhte Corona-Inzidenz machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung,

Obmann Karlheinz Dörsam entschied, die Sitzung erneut per Video-Stream abzuhalten. Beginn ist wie gehabt um 19.30 Uhr. Lehrwart Simon Wecht (Heppenheim) wird die Schiedsrichter per Mail mit den Zugangsdaten versorgen und auch referieren. Sein Thema: „Unsportlichkeit“. Abmeldungen sind wie immer bei Karlheinz Dörsam schriftlich einzureichen (kso@kfa-kja.de). all