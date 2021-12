Scheidel warnt vor Weihers Kunstrasen

Ried. Aus zweierlei Beweggründen hat sich Hans Scheidel, Trainer des Fußball-B-Ligisten SG Hüttenfeld, am vergangenen Sonntag die Begegnung zwischen dem SV/BSC Mörlenbach und dem TSV Weiher angeschaut. Zum einen hätte er es gerne gesehen, wenn die Mörlenbacher im Derby Punkte gelassen hätten und die Hüttenfelder nicht vom zweiten Tabellenplatz verdrängt hätten. Zum anderen nahm Scheidel auch die Gelegenheit wahr, den TSV Weiher als kommenden Hüttenfelder Auswärtsgegner intensiv zu beobachten.

„Die Weiherer gingen personell auf dem Zahnfleisch und hatten bei ihrem 0:4 auf dem großen Mörlenbacher Naturrasen keine Chance. Wenn sie aber nun auf ihrem kleinen Kunstrasenplatz spielen, werden die Karten neu gemischt und wir stehen vor einer sehr schweren Aufgabe“, sagt Scheidel und verweist zudem darauf, dass der TSV von seinem manchmal fanatischen Heimpublikum nach vorne gepusht wird.

Hüttenfelds Trainer Hans Scheidel hat Weiher genau beobachtet. © Berno Nix

Dennoch will die SGH ihre Serie von fünf Spielen ohne Niederlage weiter ausbauen. „Wir wollen uns so schnell wie möglich wieder den zweiten Platz zurückerobern. Aus diesem Grund ist ein Sieg in Weiher Pflicht“, fordert Scheidel. Personell sieht es im Lager der SG Hüttenfeld durchaus gut aus.

SG Lampertheim – Tvgg Lorsch II

Vor dem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der Tvgg Lorsch lobt Patrick Andres, der Sportausschussvorsitzende der SG Olympia/VfB Lampertheim, den kommenden Gegner über den grünen Klee: „Die Lorscher sind eine Mannschaft, die sich gut in der neuen sportlichen Umgebung eingewöhnt haben, die mit Nico Grimm über einen ausgezeichneten Trainer verfügen und die, wie das Beispiel des Kirschhausen-Spiels beweist, auch mal in der Lage seien, einen 0:3-Rückstand aufzuholen.“ Dennoch gibt Andres die klare Forderung raus: „Das darf die Spielgemeinschaft der beiden traditionsreichen Lampertheimer Vereine nicht daran hindern, gegen Lorsch drei Punkte einzufahren.“ Vielmehr sieht der Sportausschussvorsitzende die Partie als Chance: „Mit Siegen über die zweiten Mannschaften von Lorsch und Fürth wollen wir uns noch vor der Winterpause wieder in Richtung Tabellenmittelfeld annähern“, gibt Andres die Marschroute aus. Es wäre der zweite Lampertheimer Sieg in Folge. Am vergangenen Wochenende holte die Elf von Thomas Düpre bereits einen 3:2-Erfolg beim FV Hofheim.

Im Gegensatz zu diesem Spiel soll sich aber bei den Lampertheimern etwas ändern. „Nichts würde ich mir lieber wünschen, als wenn wir endlich mal in Führung gehen würden. Das würde meiner Mannschaft endlich die Sicherheit verleihen, die sie braucht, um ihr Spiel aufzuziehen“, hofft Andres, dass sein Stoßgebet endlich erhört wird.

SV Fürth II – FV Hofheim

Vor keiner einfachen Aufgabe steht der FV Hofheim, der seine Visitenkarte bei der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Fürth abgibt. Dagegen ist die FSG Riedrode II spielfrei. hias