Scheidel mit ehrgeizigem Ziel

Hüttenfeld. Bereits seit mehreren Wochen ist bekannt, dass Hans Scheidel den Fußball-B-Ligisten SG Hüttenfeld ab der am 15. August beginnenden Saison trainiert. Dieser geht sein Amt mit einer gehörigen Portion Motivation an.

Dabei will sich Hans Scheidel nicht in taktischen Überlegungen verlieren: „Ich werde keine Sekunde daran verschwenden, ob wie schwächer oder gar stärker geworden sind als im Vorjahr. Und auch nicht, wie unser Kader im Vergleich zur Konkurrenz dasteht. Ich bin neuer Trainer in Hüttenfeld und will da einen guten Job machen“, zählt Hans Scheidel dennoch gewiss nicht zu den Tiefstaplern.

Hans Scheidel, hier noch als Trainer des TSV Amicitia Viernheim, will nun sein neues Team kennenlernen und dann eine erfolgreiche Runde spielen. © Berno Nix

Ehrgeizig ist Scheidels Ziel aber allemal, denn in der aufgrund von Corona bedingten Rumpfrunde 2020 belegten die Grün-Weißen aus dem Lampertheimer Stadtteil bei zwei Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen nur den elften Platz. Ginge es nach seiner Vorstellung, so soll die SGH Anfang Juni 2022 nach Möglichkeit unter den ersten sechs des Klassements stehen.

Fünf Ab-, sieben Zugänge

Sicher ist, dass sich Scheidel über sieben starke Zugänge freuen darf, die die Mannschaft gewiss weiterbringen werden: Max Heinze und Leon Klinke spielten zuletzt bei der SG Olympia/VfB Lampertheim. Ebenfalls in Lampertheim war auch der Hüttenfelder Philipp Herrmann am Ball – bei den A-Junioren des TVL. Aber auch aus der Großfamilie Scheidel schließen sich zwei Spieler der SG Hüttenfeld an. Jörg Scheidel (TSV Amicitia Viernheim) findet ebenso den Weg an den Hüttenfelder Heegwald wie sein Cousin Sebastian Scheidel, der zuletzt beim FC Rot spielte. Aus Viernheim kommt auch Leon Kühner, während Fatih Saar bislang das Trikot des Verbandsligisten SV Unter-Flockenbach trug.

Dem gegenüber stehen aber auch Abgänge, die die Hüttenfelder womöglich vermissen werden. Kevin Rathgeber und Michael Bopp haben sich der SG Lampertheim angeschlossen. Marc Oliver Schader zieht es zurück zu seinem Heimatverein TV Lampertheim. Dagegen haben Gerhard Kotke und Robin Lammel angekündigt, ihre fußballerische Laufbahn beenden zu wollen.

Der Plan von Coach Scheidel sieht so aus, dass er seine Hüttenfelder Mannschaft in den nächsten Wochen einfach nur kennenlernen will. Für die Zeit danach hat er sieben Vorbereitungsspiele vereinbart, in denen sich jeder Akteur zeigen kann und muss. „Wir wollen in jedem Fall eine erfolgreiche Runde spielen. Sind wir erfolgreich, macht das auch viel mehr Spaß und wir gewinnen vielleicht auch mal wieder einen Helfer hinzu“, will Hans Scheidel die SG Hüttenfeld in jedem Fall nach vorn bringen. hias