Schalke zeigt „Fans“ an

Gelsenkirchen. Die mentale Aufarbeitung der Fan-Attacken aus der Nacht zum Mittwoch ist beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 noch in vollem Gange, der Verein steht immer noch unter Schock. „Dass diese unverrückbare Grenze überschritten wurde, hat den Verein zutiefst erschüttert“, hieß es in einer Mitteilung. Der Verein kündigte zudem an, Strafanzeige zu stellen.

AdUnit urban-intext1

Da die Partie gegen Hertha BSC wegen der Corona-Quarantäne der Berliner abgesagt wurde, haben die Profis viel Zeit für eine wichtige Entscheidung, die Sportvorstand Peter Knäbel ihnen überlassen hat. „Wenn einer die restlichen vier Partien nicht mehr für Schalke auflaufen will, kann ich mit dieser Position leben“, zitiert die „Bild“ Knäbel. Da die Bundesliga am folgenden Wochenende wegen der Pokal-Halbfinals pausiert, geht es für die Knappen erst am 8. Mai in Hoffenheim weiter. dpa