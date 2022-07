Der SC Freiburg geht guter Dinge in die neue Saison. Platz sechs in der Bundesliga würden die Breisgauer gerne bestätigen und in der Europa League die Gruppenphase überstehen. Als Saisonziele will man jedoch weder das eine noch das andere formulieren, aber man darf sich ja trotzdem Positives vornehmen.

Sind die Nachwehen des verlorenen Pokalfinales verflogen?

Ja,

...