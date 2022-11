SC Blumenau sucht Heimstärke der Vorsaison

Mannheim. Auf eigenem Platz blieb der SC Blumenau in der Vorsaison ungeschlagen. Das war ein Garant für den späteren Aufstieg in die Fußball-Kreisklasse A, Staffel II. Dort läuft der Club den Erfolgserlebnissen im eigenen Stadion noch etwas hinterher. Erst am 13. Spieltag gelang mit dem 3:1 gegen die SG Hohensachsen der erste Heimsieg.

„Wir wollen zu alter Heimstärke zurückfinden“, erklärt Blumenaus Trainer Luis Trindade. Allein an der neuen Liga-Umgebung will er die Bilanz nicht festmachen. „Die aktuelle Tabellenplatzierung spiegelt nicht das Potenzial der Mannschaft wider“, betont Trindade. „Wir würden jetzt zwar nicht um den Aufstieg mitspielen, aber da unten drin haben wir eigentlich nichts verloren.“

Eine Verletzungsmisere, die den Kader zeitweise sogar um sieben Stammspieler dezimiert hatte, ging mit einer Reihe von unbefriedigenden Ergebnissen einher. „Zwischenzeitlich hatten wir mal nur sieben oder acht Mann im Training“, skizziert Trindade den Spitzenstand der Personalprobleme.

Inzwischen kehren aber immer wieder nach und nach Spieler zurück, was sich in den jüngsten Partien ausdrückte. In den vergangenen fünf Spielen gab es nur eine Niederlage – und diese fiel mit 2:3 beim Spitzenreiter SC Käfertal auch noch recht knapp aus. „Das war eine kämpferisch richtig gute Leistung. Wir haben hoch gepresst und waren gut im Spiel, haben aber durch individuelle Fehler zwei Gegentore kassiert“, berichtet Trindade.

Es warten hohe Hürden

Nun gilt es aber für den SC Blumenau, der durch das 15:0 vom ersten Spieltag beim SV Laudenbach mit insgesamt 41 erzielten Treffern laut Tabelle den dritthungrigsten Angriff besitzt, bis zur Winterpause ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen aufzubauen. „Eine Zielmarke haben wir uns nicht gesetzt. Wir haben mit Heddesheim II, DJK Feudenheim und Ladenburg auch noch drei schwere Brocken vor uns. Daher müssen wir die Lage von Spiel zu Spiel neu bewerten“, sagt Trindade.

Große Bedeutung misst er daher der Partie gegen den FV Fortuna Heddesheim II bei, einem Gegner, der im Tabellenmittelfeld auf der Stelle tritt. „Ich kann mir noch kein Urteil erlauben. Es ist immer schwierig, zweite Mannschaften zu bewerten, da man nie weiß, wie sie besetzt sind“, warnt er.