Sauer warnt vor Torjäger Feher

Ried. Endlich wieder ein Sonntagsheimspiel: Für die zweite Mannschaft des FV Biblis II kann der fünfte Spieltag in der Fußball-C-Liga kommen. Um 13 Uhr schaut der TSV Elmshausen im Pfaffenau-Stadion vorbei. Um 15.30 Uhr ist Eintracht Bürstadt II zu Gast beim SV Eintracht Zwingenberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FV Biblis II – Elmshausen

Von der Absage des Kellerduells beim FSV Zotzenbach, der einen Corona-Fall meldete, ist FVB-Spielertrainer Sven Sauer mäßig begeistert. „Jetzt müssen wir irgendwann unter der Woche in den Odenwald fahren“, sagt der 34-Jährige. Er geht davon aus, dass die Partie zwischen den beiden punktlosen Kontrahenten noch im September nachgeholt wird.

Auch das bisher einzige Heimspiel der Bibliser A-Liga-Reserve fand unter der Woche statt. Am 18. August unterlag die Sauer-Elf dem Primus VfL Birkenau II (neun Punkte, 25:2 Tore) mit 1:4. Eine ähnlich imposante Torfabrik wie die Birkenauer stellt Elmshausen. Die Torgefahr beim TSV (vier Punkte) hat einen Namen: Marvin Feher. Der junge Stürmer machte in der Abbruchsaison 2019/20 mit 38 Buden von sich reden. In dieser Runde steht Feher bei „nur“ drei Toren nach drei Spielen. Allerdings traf er gegen jeden bisherigen Gegner. „Wenn wir den ausschalten können, ist was drin“, meint Sauer, der bis auf Giuseppe Mililli alle Mann an Bord hat.

Zwingenberg – Et. Bürstadt II

„Zwingenberg ist eine erste Mannschaft und spielt zu Hause. Sie wissen, was sie drauf haben“, glaubt Eintracht-II-Coach Michael Wahlig: „Ich denke aber, dass wir gut mitspielen werden. In dieser Klasse kann jeder jeden schlagen – mit Ausnahme des VfL Birkenau II, der wohl die stärkste Truppe hat.“ In Wahligs Team, das bei sechs Punkten steht, sieht es nicht so gut aus. Das Dienstagstraining fiel aus, weil sich zu viele Schichtarbeiter und Verletzte abgemeldet hatten. Karsten Krämer, Leon Ramaj (beide Schulterprobleme) und Anthony Staudigl (Blinddarm-OP) fehlen sicher. cpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2