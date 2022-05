Sauer-Elf bleibt auf Platz 14

Ried. Die zweite Mannschaft des FV Biblis hat am viertletzten Spieltag der Fußball-C-Liga ihre Hausaufgaben gemacht. Beim 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen das punktlose Schlusslicht FSV Eintracht Zotzenbach II ließ die Elf von Spielertrainer Sven Sauer am Sonntag nichts anbrennen. Da aber Kellerkonkurrent Eintracht Zwingenberg die SG Fürth/Mitlechtern II überraschend mit 4:1 schlug, bleibt die Bibliser A-Liga-Reserve auf Relegationsplatz 14. Die „Zweite“ von Eintracht Bürstadt unterlag mit 2:5 beim SV Schwanheim.

Biblis II – Zotzenbach II 4:0

„Wir haben unsere Aufgaben erledigt“, sagte der Bibliser Kapitän Kevin Gumbinger nach Spielschluss: „Das Einzige, das wir uns vorwerfen müssen, ist: Wir haben viel zu wenig Tore gemacht. Die Einstellung hat aber gestimmt, die Mannschaft hat gekämpft.“

Mittelfeldmann Jonas Heuser erzielte in der 22. Minute die 1:0-Führung für die Hausherren. Marcel Berger erhöhte vor der Pause auf 2:0 (33.). Nach dem Seitenwechsel legte der Stürmer das 3:0 (52.) und den 4:0-Endstand (77.) nach. Mit 24 Punkten sind Biblis II und Zwingenberg weiter gleichauf. Der direkte Vergleich sieht die Bibliser allerdings im Nachteil. Für die chancenlose Zotzenbacher Reserve (jetzt 22:150 Tore) war es die 27. Niederlage im 27. Spiel.

Schwanheim – Et. Bürstadt II 5:2

„Schwanheim war am heutigen Tag die bessere Mannschaft“, fand Bürstadts Spielausschussmitglied Sven Bräuer, das selbst auf dem Platz stand. In der 15. Minute konterte Schwanheim die Gäste aus und ging mit 1:0 in Führung. Zehn Minuten später landete ein Klärungsversuch von Heiko Dexler im eigenen Kasten – 0:2 (25.). Nach dem 0:3 (50.) schien schon alles klar, doch Eintracht-II-Spielertrainer Daniel Patti brachte seine Elf mit einem Doppelpack auf 2:3 zurück (63./73.). In der Schlussphase warf Bürstadt II alles vorn. Sogar Eintracht-Torwart Timo Sauer traute sich in die Offensive – und köpfte knapp über das Tor. Nur kurz später schlug der SVS noch zweimal zu (88./90.). cpa