Sandhofens Pokal-Träume im Halbfinale beendet

Mannheim. Im September 2020 holte sich der SKV Sandhofen in einem dramatischen Endspiel gegen die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen (4:2) den Mannheimer Fußball-Kreispokal. Eine Wiederholung dieses Erfolgs ist für die Nord-Mannheimer zumindest in dieser Saison nicht mehr möglich. Im ersten Halbfinalspiel unterlag die Mannschaft von Trainer Christian Hofsäß dem FV 1918 Brühl II mit 2:4 nach Verlängerung.

„Wir sind schwer reingekommen, nicht zuletzt auch aufgrund der Platzverhältnisse auf unserem Hauptrasen. Der Gegner hingegen war sehr effizient“, spielte Hofsäß auf die beiden Brühler Tore in Durchgang eins an. FV-Torjäger Vittorio Cammilleri profitierte zweimal von schnellen Angriffen, die über Alexander Cermak eingeleitet wurden (17., 30.). Hofsäß reagierte in der Pause und brachte drei neue Kräfte. „Wir haben versucht, auf Schnelligkeit zu setzen und die Bälle in die Halbpositionen zu bringen“, erklärt Hofsäß. In der Schlussphase wurden die inzwischen klar überlegenen Sandhofer für ihr Anrennen belohnt. Ivan Filipovic gelang per Kopf der 1:2-Anschlusstreffer (79.) und Mike Pfeifer war in der Nachspielzeit ebenfalls mit einem Kopfstoß nach einem Standard erfolgreich (90.+2).

In der Verlängerung sprach alles für die Mannheimer, Hofsäß sah „eine drückend überlegene und dominante SKV-Elf“. Brühl II taumelte wie ein angezählter Boxer, doch Sandhofen machte es dem A-Klassen-Primus aus der Süd-Staffel zu einfach. Einen zu kurz geraten Rückpass erlief Brühls Marco Rutz, umkurvte dann auch SKV-Keeper Markus Wollnik und schob zum 2:3 ein. Als Sandhofen alles nach vorne warf, traf Enes Sen nach einem sehenswerten Solo zum 2:4-Endstand. Trotz der Niederlage ist dem SKV der Start im Badischen Verbandspokal der Folgesaison sicher. Einen weiteren Platz erspielte sich die SpVgg Wallstadt, die sich beim TSV Neckarau mit 3:1 durchsetzte. wy

