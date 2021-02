Hamburg. Der FC St. Pauli hat seinen Aufschwung in der 2. Fußball-Bundesliga auch im Kellerduell mit dem SV Sandhausen fortgesetzt. Im Heimspiel am Millerntor setzten sich die Hamburger am Freitagabend verdient mit 2:1 (0:0) gegen die Gäste durch und rückten nach dem vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen auf Tabellenplatz 13 vor. Daniel-Kofi Kyereh (67. Minute) und Guido Burgstaller (71.) trafen für die Gastgeber, Kevin Behrens (74.) war erfolgreich für Sandhausen, das vorerst weiter Relegationsplatz 16 belegt.

AdUnit urban-intext1

Gegen den als auswärtsschwächstes Team der Liga angereisten SVS tat sich St. Pauli schwerer als zuletzt, hatte aber in Halbzeit eins immerhin zwei gute Chancen. Burgstallers Lupfer (5.) köpfte Alexander Rossipal von der Linie, bei Omar Marmoushs Schuss (43.) parierte Stefanos Kapino stark. Die Gäste blieben vor der Pause harmlos.

Nach dem Wechsel ging das Geduldsspiel für die Hanseaten weiter, die die Defensivwand der Sandhäuser dann aber zweimal überwinden konnten und zurecht vorn lagen. Behrens machte die Partie kurz darauf mit dem Anschlusstreffer aus dem Nichts zwar noch mal spannend. Am Ende jubelten aber die nun vier Punkte vor dem SVS liegenden Hamburger.