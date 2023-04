Sandhausen ganz unten

Hannover/Sandhausen. Der Abstieg in die 3. Liga rückt immer näher: Auch im fünften Anlauf hat Tomas Oral seinen ersten Sieg als Trainer des SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Das Schlusslicht gab am Samstag eine Führung aus der Hand und musste sich bei Hannover 96 mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. Die Gäste aus der Kurpfalz zeigten zu Beginn einen guten Auftritt, kassierten aber insgesamt verdient die 15. Saison-Niederlage. Der Rückstand des SVS auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt nun fünf Punkte – und es sind nur noch acht Begegnungen zu absolvieren.

Christian Kinsombi (14. Minute) erzielte zunächst die Führung für den SVS, die Maximilian Beier (45.+2) trotz einer schwachen ersten Halbzeit egalisierte. Abwehrspieler Derrick Köhn (61.) brachte die Niedersachsen auf Siegkurs und belohnte eine deutlich verbesserte Leistung in Halbzeit zwei. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Louis Schaub (88.).

„Nach so einem Spielverlauf ist es in unserer Situation schwer, die richtigen Worte zu finden. Wir wussten, dass wir auf einen angeschlagenen Gegner treffen. Dennoch haben wir es verpasst, das zweite Tor nachzulegen. Vom späten 1:1 haben wir uns nicht richtig erholt. Dennoch muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen: Wir haben zu keiner Zeit aufgegeben und konnten den Gegner in die Abwehr drängen. Da wir die Chancen nicht nutzen konnten, geht die Partie 3:1 aus und wir fahren mit leeren Händen nach Hause“, sagte Trainer Oral. Präsident Jürgen Machmeier ergänzte: „Der Ausgleich mit dem Pausenpfiff hat uns den Stecker gezogen.“ red