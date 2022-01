Sandhausen bestätigt: Trybull kommt vom Ligakonkurrenten Hannover 96

Sandhausen. Mittelfeldspieler Tom Trybull wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga von Hannover 96 zum SV Sandhausen. Dies bestätigte der Abstiegskandidat am Montag. "Ich freue mich, in Sandhausen zu sein und die sportliche Zukunft gemeinsam mit den Fans, am besten schon ab nächsten Samstag im Heimspiel gegen Aue, erfolgreich zu gestalten", sagte Trybull in einer Clubmitteilung.

Der 28-Jährige und Hannover 96 einigten sich auf eine Auflösung seines ursprünglich bis Ende Juni laufenden Vertrags. Nach seinem Wechsel von Norwich City nach Hannover im vergangenen Sommer ist es somit sein dritter Club innerhalb eines halben Jahres.

"Wir wollten uns im zentralen Mittelfeld noch verstärken, das ist uns mit der Verpflichtung von Tom Trybull gelungen. Da er zuletzt in Hannover aktiv war, kennt er die Zweite Liga und benötigt keine Eingewöhnungszeit", sagte der Sportliche Leiter des SV Sandhausen, Mikayil Kabaca.