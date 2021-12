Sälzler übernimmt

Mannheim. Der TSV Neckarau ist in der Fußball-Kreisliga auf Rang sieben in die Winterpause eingetaucht. Ein weiteres Jahr in der obersten Spielklasse des Mannheimer Fußballkreises ist damit in greifbarer Nähe. Grund genug für die Verantwortlichen, die Weichen für die neue Saison zu stellen. Für den zum Saisonende hin auf eigenen Wunsch scheidenden Trainer Matthias Starke wird Manuel Sälzler beim Kreisligisten im Amt nachfolgen.

Noch ist der 32-jährige Coach des B-Ligisten MFC 08 Lindenhof II. Im nächsten Sommer erfolgt jedoch der Wechsel. Und da Julian Bonerewitz den Posten des Abteilungsleiters zur Verfügung stellt, wird Sälzler diese Rolle ebenfalls übernehmen.

„Das ist für mich eine große Chance, einen Sprung um zwei Ligen zu schaffen. Diese Gelegenheit kriegen nicht viele in diesem Alter“, sagt Sälzler zu seinen Beweggründen, das Traineramt am Kiesteichweg anzunehmen. „Die Stelle als Abteilungsleiter ist zudem sehr reizvoll, da man auch den Blick hinter die Kulissen bekommt.“ Zweiter Abteilungsleiter wird Patrick Kummer.

Lob an den Vorgänger

Sälzler war als Torwart beim VfL Neckarau II, beim MFC 08 Lindenhof II, beim FC Germania Friedrichsfeld, beim FC Viktoria Neckarhausen und zuletzt wieder in Lindenhof aktiv, ehe er dort die zweite Mannschaft als Trainer übernahm. Im Juli 2022 könnte der 32-Jährige, der im März seine B-Trainer-Lizenz absolvieren wird, einen Doppelaufstieg feiern. Mit dem MFC 08 Lindenhof II steht er in der B-Klasse aussichtsreich auf Rang drei und könnte den Sprung in die A-Liga schaffen. Für ihn selbst ginge es sogar noch eine Klasse weiter nach oben – in die Kreisliga.

Mit dem TSV Neckarau hat Sälzler einiges vor: „Der Verein hat in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen, was zu einem großen Teil Julian Bonerewitz zu verdanken ist. Ich möchte die Entwicklung fortsetzen, den Club weiterbringen, besser aufstellen und strukturieren.“ wy