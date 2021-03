Saarbrücken. Ohne den verletzten Nicklas Shipnoski und den gelbgesperrten Tobias Jänicke tritt der 1. FC Saarbrücken am Freitag (19 Uhr) gegen Viktoria Köln an. Torjäger Shipnoski (elf Saisontreffer) fehlt wegen Oberschenkelproblemen weiter, wie Trainer Lukas Kwasniok am Donnerstag bestätigte.

Trotz des beachtlichen 1:1 am vergangenen Wochenende bei Spitzenreiter Dynamo Dresden hat der Tabellenfünfte der 3. Fußball-Liga den Anschluss an die Aufstiegsplätze verloren, doch Kwasniok versicherte: „Wir wollen weiter in der 3. Liga für Furore sorgen. Wir sind stolz auf das bisher Erreichte, trotzdem ist der Hunger auf mehr da.“ dpa