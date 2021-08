Rumpftruppe überzeugt

Neckarhausen. Zum ersten Mal seit drei Jahren ist der FC Viktoria Neckarhausen wieder mit einem Sieg in die Saison der Fußball-Kreisklasse AI gestartet. Das 3:1 beim FC Türkspor Mannheim II bezeichnet auch Trainer Gabriel Reiß als Auftakt nach Maß. „Wir haben eine tolle Mannschaftsleistung hingelegt. Jeder ist über sich hinausgewachsen und hat genau das umgesetzt, was ich verlangt habe“, so Reiß. „Wir haben gegen einen spielerisch guten Gegner mit Einsatz und Willen unsere Defizite egalisiert und am Ende auch mal das Glück auf unserer Seite gehabt.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass dieser Erfolg nicht selbstverständlich ist, wird beim Blick auf das Reiß zur Verfügung stehende Personal erkennbar. Der Viktoria-Trainer, der seine Zeit als aktiver Spieler eigentlich als beendet angesehen haben wollte, saß als einziger Ersatzspieler auf der Bank. Und dieser Zustand wird sich vorerst nicht bessern. „Wir haben Urlauber und Verletzte. Dazu gesellen sich jetzt noch einmal Urlauber. In den nächsten zwei Wochen werden wir weiter mit einer Rumpfelf auflaufen“, sagt Reiß. „Es wird eine harte Zeit, aber wir werden zusammenstehen und diese Situation meistern.“

Große Hoffnungen in Langknecht

Bestätigt wird der 34-Jährige durch den jüngsten Auftritt seines Teams, das durch die richtige Einstellung die Engpässe weitgehend kompensierte. Einer, der sich in den Vordergrund spielte, ist Rouven Langknecht, der zwei Tore erzielte. „Er bringt vieles mit, ist lernwillig und hat Lust auf seine Aufgabe“, sieht Reiß großes Potenzial in dem Sommer-Neuzugang. Das auf den Platz bringen soll er erneut am Sonntag, wenn der nächste heiße Tanz gegen den TSV Neckarau II ansteht. wy