Rumpfteam zeigt Moral

Sand. Mit einem hart erkämpften 1:1 (0:1) ist der Frauenfußball-Oberligist TSV Neckarauvon seinem Spiel beim SC Sand 2 zurückgekehrt. Insgesamt acht Ausfälle reduzierten den Kader der Gäste auf zwölf Spielerinnen. Dieser Umstand und die starke Angriffsleistung des SC Sand 2 erforderten einen defensiv geprägten Auftritt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angela Migliazza brachte Sand zwar in Führung (38.), Neckarau zeigte sich davon allerdings unbeeindruckt. Alessia Fioranelli setzte sich gegen Sands Innenverteidigerin durch und erarbeitete sich neben einer Roten Karte für ihre Gegnerin einen Freistoß aus guter Position, der aber nicht sein Ziel fand. Den Aufschwung in Überzahl nahm der TSV in die zweite Halbzeit mit und wurde mit dem Ausgleich durch Jule Riegler (79.) belohnt, der bis zum Schlusspfiff Bestand hatte.

Im Großen und Ganzen zeigte sich Trainerin Lena Trentl zufrieden mit dem Punktgewinn und lobte ihre Mannschaft, die „leidenschaftlich verteidigt“ habe. Trentl hob Torhüterin Annika Karim hervor: „Sie hat die Chance genutzt und ihr Talent in ihrem zweiten Oberligaspiel demonstriert.“ tapi