Rummenigge als Retter in der Not

Montreux. „Todesdrohung“ und „Zombie-Apokalypse“: Im maximal aufgeladenen Proteststurm gegen die Super League kommt Karl-Heinz Rummenigge als Hoffnungsträger des Fußball-Establishments zu einem unerwarteten Comeback auf der internationalen Funktionärsbühne. In Abwesenheit wurde der erst am Vorabend nominierte Vorstandschef des FC Bayern München als Ersatzmann für den als bösen Buben geschassten Juve-Boss Andrea Agnelli wieder in die Fußball-Kontinentalregierung aufgenommen.

Angesichts der Spaltungstendenzen der Top-Clubs stehen Rummenigge und seine Kollegen unter riesigem Druck. Substantiell gab es außer einer von allen 55 Nationalverbänden verabschiedeten Kongress-Resolution gegen die Super League nichts Neues. Nach der Revolte-Ankündigung der zwölf Super-League-Gründer und den folgenden Rauswurf-Drohungen aus Champions League und EM-Turnier durch UEFA-Boss Aleksander Ceferin deuten die Wortgefechte auf einen radikalen Showdown hin.

In seinem Rundumschlag hatte Ceferin immerhin für Rummenigge als Gegenpol zu den zwölf abtrünnigen Vereinen aus Italien, England und Spanien freundliche Worte parat: „Du bist ein fantastischer Ehrenvorsitzender der European Club Association.“ Der FC Bayern gilt durch sein Nein zur Super League plötzlich als Parade-Verein der Aufrichtigen und bekommt Lob aus vielen Ecken. „Ich darf im Namen des Vorstandes ausdrücklich feststellen, dass der FC Bayern nicht an der Super League teilnimmt“, machte Rummenigge noch einmal deutlich. Englands Legende Gary Lineker schrieb bei Twitter: „Ein richtiger Fußballverein. Die Geschichte wird sehr positiv zurückblicken auf den FC Bayern.“

Rummenigge beschritt noch vor seiner Wahl den Weg zwischen klarer Ansage und moderater Vermittlung. „Wichtig ist, dass wir den Dialog wieder aufnehmen. Meine Hoffnung ist, dass wir noch eine Lösung finden, denn die Super League schadet dem ganzen europäischen Fußball. Das müssen wir verhindern“, sagte er der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“.

Ceferin hatte besonders die sechs englischen Clubs, die sich von der Königsklasse der UEFA lossagen wollen attackiert: „Wenn der Schlusspfiff ertönt, schauen sie nicht auf die Tabelle, sondern auf die Einschaltquoten und Aktienpreise.“ Positiv für ihn: Seine eigene hochumstrittene Champions-League-Reform wirkt plötzlich wie die Bewahrung des Kulturgutes Fußball, was kaum der Realität entspricht.

Die Debatte über einen sofortigen Champions-League-Rauswurf wird Fahrt aufnehmen. Ob das rechtlich möglich ist, prüft die UEFA. Laut der Statuten bedarf jeder neue Wettbewerb der Zustimmung des Dachverbandes. Allerdings geht die Frage über Konkurrenzprodukte tief ins EU-Recht. Dem Fußball droht eine Schlammschlacht vor Gericht, möglicherweise schon vor dem Halbfinale der Champions-League-Saison Anfang Mai. dpa

