Frankfurt. Der DFB hat für den Amateurfußball einen aktualisierten Leitfaden zur Rückkehr auf den Platz veröffentlicht. Dabei geht es um die unterschiedlichen Regelungen für den Trainingsbetrieb, die Anforderungen der Hygienekonzepte und die Perspektiven in den kommenden Wochen und Monaten.

In seiner Mitteilung vom Freitag verwies der Deutsche Fußball-Bund die Vereine auch darauf, sich bei den Landesverbänden und Behörden zu informieren, was unter Berücksichtigung der jeweiligen Inzidenzwerte in den Kreisen zugelassen ist. Der Badische Fußball-Verband bietet dazu am Montag (15. März) eine Online-Fragestunde an. Die Teilnahme an der Live-Veranstaltung am kommenden Montag ist über diesen Link möglich: https://app.livewebinar.com/frag-den-bfv. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Seit November ruht quasi das Trainings- und Wettkampfgeschehen im Amateur- und Jugendbereich. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs hatten zuletzt zwar nach zähem Ringen verschiedene Schritte der Öffnung auch für den Sport in der Corona-Pandemie beschlossen. Spiele im Amateur- und Jugendfußball sind aber frühestens ab dem 22. März möglich, sollte der Inzidenzwert unter 50 liegen, was derzeit größtenteils unwahrscheinlich ist. dpa