Rossi denkt mit Wehmut an Eintracht

Budapest/Frankfurt. Wäre er doch damals bei der Eintracht geblieben... Ungarns Nationaltrainer Marco Rossi spielte in der Saison 1996/97 beim damaligen Zweitligisten aus Frankfurt. Der Verteidiger absolvierte aber nur 14 Spiele für den Absteiger. „Ich habe mir am Ende dieser Saison eine kleine Verletzung zugezogen, habe aber gute Erinnerungen an diese Zeit“, erzählte der Italiener Rossi (56) der Deutschen Presse-Agentur im Interview. „Wir hatten eine wirklich gute Mannschaft und einen sehr sympathischen Trainer in Dragoslav Stepanovic, nur leider nicht den gewünschten Erfolg.“

Rossi habe damals „einen Dreijahresvertrag in Frankfurt unterschreiben können, obwohl ich schon 32 Jahre alt war, bin dann aber nach Italien zurückgekehrt, was keine so gute Entscheidung war.“ Heute lacht der frühere Defensivmann über diesen Beschluss. Rossi wechselte damals zu Piacenza Calcio, spielte aber auch für diesen Club nur eine Saison. 2002 startete Rossi dann seine Trainerkarriere bei der U 19 von Udinese Calcio. 2012 wagte der heute 56-Jährige den Schritt und übernahm den Posten bei Honvéd Budapest. Mit dem ungarischen Hauptstadtclub gewann er in der Saison 2016/17 die Meisterschaft. Mitte 2018 übernahm er das Amt des Nationaltrainers von Ungarn. dpa