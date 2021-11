Ronaldo-Jubel mit Sohn Luciano

Biblis. Der FV Biblis verabschiedete sich am vergangenen Wochenende auf Platz zwei der Fußball-Kreisliga A in die Winterpause – die Gurkenstädter taten dies noch einmal mit einem Paukenschlag. So schien es im letzten Punktspiel des Jahres beim SV Lindenfels schon auf ein 2:2-Unentschieden hinauszulaufen, ehe Dennis De Sousa Barba den FVB mit dem späten Siegtor zum 3:2 (87.) doch noch jubeln ließ.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„In dem Moment war ich selbst überrascht. Nachdem wir einen Doppelpass über Außen gespielt hatten, war auf einmal kein Gegenspieler mehr zu sehen. Ich bin Richtung Sechzehnmeterraum gelaufen und habe ihn dann reingemacht“, sollte dieser Treffer nicht nur wegen der daraus resultierenden drei Zähler für De Sousa Barba ein besonderer sein. „Mein älterer Sohn Luciano ist jetzt neun Jahre alt und spielt in der E-Jugend beim JFV BiNoWa, wo ich auch sein Co-Trainer bin. Er hat vor dieser Runde zu mir gesagt: ,Papa, wenn du ein Tor erzielst, machen wir zusammen den Ronaldo-Jubel‘, darauf musste er jetzt bis zum letzten Spieltag vor der Winterpause warten“, empfand De Sousa Barba den gemeinsamen Torjubel als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.

Eine Saison in Reichenbach

Dennis De Sousa Barba Dennis De Sousa Barba wurde am 17. August 1990 in Mannheim geboren und wohnt mit Frau Nadine und den Söhnen Luciano (neun Jahre) und Leano (zwei Jahre) in Biblis. In der Jugend spielte er für Wallstadt, SV Waldhof, Dossenheim und erneut Wallstadt. Der SSV Vogelstang folgte im Seniorenbereich. Mit Ausnahme einer Saison gehört er seit 2015 dem FV Biblis an. and

Dass der Mittelfeldspieler erst in seinem zehnten Saisonspiel den ersten Treffer markierte, ist relativ ungewöhnlich. In der letzten Spielzeit, als er das FVB-Trikot trug, kam De Sousa Barba in der wegen Corona abgebrochenen Saison 2019/20 auf zwölf Tore in 17 Spielen. „Danach wollte ich mal etwas Neues in Angriff nehmen. Lange musste ich mich nicht umschauen. Als ich zum SSV Reichenbach zum Probetraining ging, wo mit Wolfgang Greiss auch ein ehemaliger Mitspieler aus Bibliser Tagen spielt, gefiel es mir gleich so gut, dass ich dort zugesagt habe“, berichtet De Sousa Barba über die Gelegenheit, eine Etage höher in der Kreisoberliga Bergstraße zu spielen.

„Leider war die Saison 2020/2021 ja sehr kurz, ehe der Spielbetrieb erneut wegen Corona abgebrochen wurde“, hätte der gebürtige Mannheimer gerne noch mehr Spiele in der Kreisoberliga absolviert, als nur deren sieben. „Es hat in Reichenbach wirklich Spaß gemacht, aber wenn die Kinder einen nach der Arbeit freudig erwarten und man nur kurz ,Hallo‘ sagen kann, die Sporttasche schnappt und dann schon wieder weg ist, denkt man doch gerade unter der Woche über die längeren Fahrten zum Training nach“, wollte De Sousa Barba mehr Zeit mit seiner Familie in Biblis verbringen können, die seit dem 19. September 2019 aus vier Personen besteht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben Frau Nadine, Sohn Luciano und Dennis De Sousa Barba selbst, zählt seitdem auch der kleine Leano zur Familie. „Bei uns ist immer etwas los“, sagt der 31-Jährige mit einem Lächeln. Nach einer schönen Zeit beim SSV Reichenbach fiel es ihm nicht schwer, wieder beim FV Biblis anzuklopfen. „Das dann beim FVB alles gleich so gut funktioniert, hatte ich aber auch nicht gedacht, den neuen Trainer Torsten Schnitzer kannte ich ja noch gar nicht“, merkte De Sousa Barba schnell, dass die Chemie zwischen Team und Trainer bei den Gurkenstädtern stimmt. „Jeder zieht im Training mit, und auch im Spiel sind wir eine Einheit. Wir haben uns jedenfalls vorgenommen, so lange oben dranzubleiben, wie es geht“, betont er.