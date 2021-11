Ronaldo hilft Musikerin Pink

Mannheim. In der Premier League bleibt der FC Liverpool auch dank Thiago an Spitzenreiter FC Chelsea dran. Doch nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz passierte wieder einiges.

Das große Herz des CR7

Arrogant und anmaßend, egozentrisch und egoistisch. In der öffentlichen Wahrnehmung gilt Cristiano Ronaldo gemeinhin als eitler, divenhafter Gockel, dem es vor allem um eines geht: um sich selbst. In gewisser Weise stimmt das auch, an Hilfe für die Ärmeren und Schwächeren mangelt es bei ihm allerdings auch nicht. In Porto und Lissabon finanzierte er im Kampf gegen das Corona-Virus Intensivbetten, außerdem beteiligte sich der Portugiese am Bau von Kinderkliniken in Südamerika.

Nun unterstützt der Weltklasse-Fußballer von Manchester United die Sängerin Pink. Der Musik-Star hat sich vorgenommen, in diesem Jahr zu Weihnachten benachteiligten Kindern ihren Herzenswunsch zu erfüllen. Doch manche Dinge lassen sich eben nicht kaufen: zum Beispiel ein signiertes Trikot von Ronaldo, das sich gleich mehrere Kinder wünschen.

Auf „Twitter“ wandte sich Pink direkt an Ronaldo: „Hallo Cristiano, ich sponsere in diesem Jahr zu Weihnachten einige Kinder, die nur einen Wunsch haben: eines deiner Trikots. Die Kinder haben nicht viel, aber ich versuche alles, um das möglich zu machen.“ Ronaldo antwortete umgehend: „Hallo Pink – Ich freue mich, helfen zu können. – Ich werde ein paar unterschriebene Trikots für die Kinder besorgen. Glückwunsch, dass du das organisiert hast.“

Thiago, der Golfer

In seiner ersten Saison lief es für den vom FC Bayern München gekommenen Thiago überhaupt nicht beim FC Liverpool. Nun ist er aber beim Meister von 2020 so richtig angekommen. Beim 4:0 am Samstag über den FC Southampton erzielte der Spanier ein Tor, geradezu spektakulär hatte er wenige Tage zuvor in der Champions League auch beim 2:0 über den FC Porto getroffen. „Thiago hat viele natürliche Fähigkeiten. All die technischen Dinge sind für ihn ziemlich einfach. Aber er musste sich auch der Art und Weise anpassen, wie wir spielen“, sagte Trainer Jürgen Klopp und lobte das Passspiel des 30-Jährigen mit einem nicht alltäglichen Vergleich: „Thiago kann Bälle in jeden Bereich schicken, den er will. So wie ein Weltklasse-Golfer. Er macht das ohne nachzudenken.

Wenger zurück zu Arsenal?

Er ist nicht mehr da – und irgendwie doch präsent. 22 Jahre arbeitete Trainerlegende Arsène Wenger für Arsenal London, 2018 verließ er den Club. Der jetzige Coach Mikel Arteta, der als Spieler von Wenger zum Kapitän gemacht wurde, wünscht sich nun eine Rückkehr des Franzosen. In welcher Funktion, das ist noch offen.

Zweifelsohne wäre sein Comeback bei den „Gunners“ aber spektakulär. „Wir wären hocherfreut, ihn wieder viel näher bei uns zu haben“, sagte Arteta der BBC, der mit Wenger schon über seine Idee gesprochen hat. Für Arteta ist zweitrangig, wie der 72-Jährige den Club unterstützen würde: „Ich denke, dass er eine große Hilfe wäre.“