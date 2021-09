Rohr startet mit Sieg in WM-Qualifikation

Lagos. Der Mannheimer Gernot Rohr hat mit der nigerianischen Fußball-Nationalmannschaft einen perfekten Start in die Qualifikation zur WM 2022 hingelegt. Gegen Liberia siegten die vom 68-jährigen Deutschen trainierten „Super Eagles“ am Freitagabend mit 2:0 und übernahmen die Tabellenführung in Gruppe C, nachdem sich die Zentralafrikanische Republik und Kap Verde zuvor 1:1 getrennt hatten. Beide Treffer für Nigeria erzielte Kelechi Iheanacho (23., 45.).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es war nicht einfach. Der Platz war nach tagelangem Regen in Lagos schwer bespielbar“, berichtete Rohr dieser Redaktion. „Aber wir sind zufrieden mit dem Ergebnis und froh, dass wir die Gruppe anführen.“ Im nächsten Qualifikationsspiel in Kap Verde am Dienstag muss der Mannheimer allerdings auf acht Spieler verzichten, die in England unter Vertrag stehen. Sie hätten bei einer Reise nach Kap Verde in eine zehntägige Quarantäne gemusst. „Das wird eine Herausforderung für uns“, sagte Rohr vor dem Match auf der Inselgruppe im Atlantik, das auf Kunstrasen ausgetragen wird. alex