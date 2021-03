Nürburg. Die legendäre Rennfahrerin und Moderatorin Sabine Schmitz ist tot. Die 51-Jährige starb am Dienstag, wie Stiefbruder René Schmitz bestätigte. Die neben dem Nürburgring in Adenau geborene Schmitz war 1996 die erste Frau, der ein Sieg beim 24-Stunden-Rennen auf ihrer Heimstrecke gelang. Ein Jahr später verteidigte sie den Titel und holte 1998 auch als erste Frau den Meistertitel in der Langstreckenserie VLN.

Internationale Bekanntheit erlangte sie durch ihre Auftritte in der britischen Kult-Serie „Top Gear“. Auch in Deutschland moderierte die „Nürburgring-Königin“ diverse Motorsportmagazine im Fernsehen und chauffierte Touristen und Interessierte mit dem Renntaxi durch die „Grüne Hölle“. Die Zahl der dabei zurückgelegten Runden liegt bei mehr als 20 000.

Bis 2019 fuhr Schmitz noch Rennen und wollte auch 2020 an den Start gehen. Doch der Krebs, an dem sie seit 2017 litt, verhinderte ein Comeback auf der Rennstrecke. dpa