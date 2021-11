Riedrode will die 30

Riedrode. Drei Punktspiele hat die FSG Riedrode in diesem Jahr noch vor sich. „Sieben Punkte wären überragend und sollten auch unser Anspruch sein“, sagt Andreas Keinz, der Trainer des Fußball-Gruppenligisten. Den Anfang wollen die Riedroder am Sonntag (15.30 Uhr) zu Hause gegen den FC Fürth machen.

Nach den jüngsten Entwicklungen beim FC Fürth geben sich Keinz und Trainerpartner Duro Bozanovic gewarnt. „Die Fürther haben sich in dieser Woche von ihrem Trainer getrennt. Die Mannschaft steht mit dem Rücken zur Wand und wird uns in ihrem ersten Spiel nach dem Trainerwechsel alles abverlangen“, glaubt Keinz. Aus den vergangenen acht Partien holte der FCF nur vier Zähler. Damit sind die Odenwälder wieder in die Nähe der Abstiegsplätze gerückt. Nach dem 0:3 im Heimspiel gegen den VfR Groß-Gerau waren die Tage von Coach Frank Mucha gezählt. Co-Trainer Christian Zeiss übernimmt vorerst.

Unverhoffte Pause

Auch die FSG kommt von einer Heimniederlage gegen Groß-Gerau (3:4). Die liegt allerdings fast 14 Tage zurück. Nach dem Nichtantritt des FC Türk Gücü Rüsselsheim, der damit als erster Absteiger feststeht, waren die Blau-Schwarz-Gelben spielfrei. „Wir sind guter Dinge, dass wir unsere Leistung auf den Platz bekommen. Bis auf unsere Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord. Bei einem Sieg hätten wir zum Abschluss der Hinrunde 30 Punkte, das wäre ganz ordentlich“, erklärt Keinz.

Ilias Hamzi, David Jafari, Patrick Landwehr und Maxi von Dungen fallen aus. Auch für Amer Gara Hassan ist das Spieljahr 2021 gelaufen. Qendrim Dzackaj (Trainingsrückstand) wird wohl im 1b-Team aushelfen. Oliver Schrah und Hendrik Wegerle, die vergangene Woche krankheitsbedingt fraglich waren, haben regulär mittrainiert. cpa

