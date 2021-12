Ried-Teams gehen leer aus

Ried. Für die Fußball-B-Ligisten SG Hüttenfeld und FV Hofheim hat es am Sonntag im Odenwald ein böses Erwachen gegeben. Während die SGH mit 0:3 beim TSV Weiher verlor, mussten sich die Hofheimer der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Fürth mit 1:6 geschlagen geben. Aber auch für die SG Olympia/VfB Lampertheim gab es mit der 0:2-Heimniederlage gegen die Tvgg Lorsch II nichts zu erben.

SV Fürth II – FV Hofheim 6:1

Der 5:2-Erfolg über Tabellenführer Rimbach vor zwei Wochen hat dem FV Hofheim nicht gut getan. Nach der 2:3-Niederlage gegen die SG Lampertheim folgte nun eine 1:6-Klatsche bei der sich deutlich im Aufwind befindenden zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Fürth. Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag: Noch nicht einmal 28 Minuten waren gespielt, da gelang Fürths Emre Gözübüyük ein Hattrick. Zwar sorgte Hofheims Maximilian Hödl in der 30. Minute das zwischenzeitliche 1:3, doch an der Fürther Dominanz änderte sich nichts. So erzielten die Gastgeber weiterhin fleißig ihre Treffer. Das 4:1 durch Frank Hirschhausen in der 41. Minute und damit vor der Halbzeit. Auch nach dem Wechsel waren die Platzherren noch zweimal erfolgreich. Jan Metzger traf in der 59. Minute zum 5:1, ehe Erdem Erdogan in der 65. Minute der 5:1-Endstand herstellte.

SG Lamperth. – Tvgg Lorsch II 0:2

Für die SG, hier Spielführer Thomas Gerner, lief es überhaupt nicht. © Nix

Nicht zufrieden war Patrick Andres, der Lampertheimer Sportausschussvorsitzende, mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir hätten die ganze Winterpause durchspielen können und auch da keinen Treffer erzielt“, beklagte er vor allen Dingen das nachlässige Auslassen von Chancen: Matthias Klotz traf nur die Latte, Kevin Haberkorn traf das leere Tor nicht und Kevin Rathgeber vergabe freistehend.

Besser machten es die Lorscher, denen schon in der dritten Minute durch Yannis Zanoun das 0:1 gelang. Auch in der 84. Minute hatte SG-Torhüter Kirill Dorngof das Nachsehen, als ihn Alexander Zimmermann, Lampertheimer Bub in Diensten der Tvgg Lorsch, überwand. „Bei den beiden Gegentoren haben wir kräftig mitgeholfen. Das waren fast schon Eigentore“, schimpfte Andres wie ein Rohrspatz.

TSV Weiher – SG Hüttenfeld 3:0

Mit einem sehenswerten Treffer brachte Fath die Weiherer in der 34. Minute mit 1:0 in Führung. Sein Schuss sprang von der Unterkante der Latte ins Tor. Die größte Chance auf den Ausgleich hatten die Hüttenfelder in der 60. Minute, doch sie verschossen einen Foulelfmeter. Besser machten es dagegen die Weiherer, die nach Treffern von Sebastian Barth (64.) und erneut Sven Fath (85.) ihren 3:0-Heimsieg perfekt machten. hias