Rheinau stellt Weichen

Mannheim. Noch bevor der erste Ball in der Rückrunde der Fußball-Kreisklasse A1 rollt, hat die TSG Rheinau ihre Weichen für die Zukunft gestellt. Das Trainer-Duo Nicky Antos und Frank Cholewa hat beim Tabellenzweiten unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der neuen Saison sein Ja-Wort für eine weitere Spielzeit gegeben.

„Wir haben das Gefühl, dass wir noch einiges auf den Weg bringen können“, betont Antos. „Dazu haben sich die Verantwortlichen des Vereins sehr um uns bemüht. Das wissen wir sehr zu schätzen.“

Antos geht dann bei der TSG in sein siebtes Jahr. Im Sommer 2017 hatte er die Mannschaft nach dem Durchmarsch von der C- in die A-Klasse übernommen und kontinuierlich in die Spitzengruppe dieser Liga geführt. In einem selbst auferlegten Dreijahresplan sollte für die TSG mit dem Ende dieser Saison der Sprung in die Kreisliga gelingen. Derzeit liegt Rheinau auf Rang zwei, punktgleich mit dem SC Pfingstberg/Hochstätt, der wegen der besseren Tordifferenz die Liga anführt. Nur der Meister steigt direkt in die Kreisliga auf, der Zweitplatzierte bestreitet ein Aufstiegsspiel. wy