Reus wagt sich aus der Deckung

Dortmund. Die letzte Meisterschaft liegt länger als neun Jahre zurück. Und doch findet sich in Dortmund noch immer einer, der den Liga-Dominator Bayern München verbal ein wenig kitzelt. Vor der vergangenen Saison übernahm Mats Hummels diesen Job. Mit dem aktuellen Kader seien Titel zu gewinnen, sagte der Abwehrchef. Tatsächlich errang der BVB den DFB-Pokal. In der Bundesliga war er ein gutes Stück entfernt von Ruhm und Lorbeer. Erst in letzter Sekunde erwischten die Borussen den mit vielen Millionen Euro beladenen Champions-League-Zug und verhinderten so den „Worst case“.

Kapitän Marco Reus (r.), hier im Testspiel gegen Bolognas Ebenezer Annan, traut dem BVB den Meister-Titel zu. © dpa

Wer ergreift diesmal das Wort und schickt die BVB-Fans ins Reich der großen Träume?

Kaderveränderungen Zugänge: Donyell Malen (PSV Eindhoven, 30 Millionen Euro Ablöse), Gregor Kobel (VfB Stuttgart, 15 Millionen), Soumaïla Coulibaly (FC Paris Saint-Germain U19, ablösefrei), Abdoulaye Kamara (FC Paris Saint-Germain U19, ablösefrei), Ansgar Knauff (Borussia Dortmund II), Immanuel Pherai (PEC Zwolle/Leihende), Marius Wolf (1. FC Köln/Leihende). Abgänge: Jadon Sancho (Manchester United/85 Millionen), Jeremy Toljan (US Sassuolo/3,5 Millionen), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille/11 Millionen), Sergio Gómez (RSC Anderlecht, 2,25 Millionen), Lukasz Piszczek (LKS Goczalkowice-Zdroj, ablösefrei).

Kein Geringerer als Kapitän Marco Reus. Der 32-Jährige, der seinen Platz im EM-Kader herschenkte und nun taufrisch aus der Sommerpause kommt, traut seinem Team sogar einen Bundesliga-Coup zu. „Dieser Kader hat das Zeug, Deutscher Meister zu werden“, sagte Reus erst unlängst im Brustton der Überzeugung.

Könnte Reus am Ende Recht behalten?

Nun, die Bayern werden jetzt nicht gleich die Thron-Wachen verstärken. Und auch nicht schlecht schlafen. Doch wenn Dortmund keinen frischen Lethargie-Befall erleidet und so gut und so zielstrebig Fußball spielt wie am Ende der vergangenen Saison mit sechs Siegen in Reihe, dann kann es wirklich so kommen, dass der Rekordmeister nicht zum nächsten Titel flaniert, sondern mit Blick auf den Konkurrenten hin und wieder auch einmal das Trikot wechseln muss.

Ist Marco Rose der richtige Trainer?

Der Neue tritt ein schwieriges Erbe an. Sein Vorgänger Edin Terzic führte den BVB nach der Entlassung des erfahrenen Lucien Favre als Novize zurück in die Spur – da ist eine emotionale Bindung entstanden. Dass sich Terzic nun als Technischer Direktor im Verein engagiert und nicht – wie zunächst geplant – als Assistent von Rose, nimmt Druck vom Kessel. Aber natürlich muss Rose rasch Ergebnisse liefern. „Wir bekommen das hin“, sagt er, „allerdings kann es am Anfang holpern.“

Wo drückt der Schuh?

Bis auf weiteres ist Dortmund auf der Verteidigungslinie dünn besetzt. Lukasz Piszczek hat den Club verlassen, Mats Hummels ist angeschlagen, Dan-Axel Zagadou, Mateu Morey und Neuzugang Soumaila Coulibaly sind verletzt. Rose wird improvisieren und sich auf die Qualitäten der verbliebenen Abwehrspieler verlassen müssen.

Wie schwer wiegt der Verlust von Jadon Sancho?

Für den 21-jährigen Engländer strich Borussia Dortmund eine satte Ablösesumme ein, wirtschaftlich war der Transfer zu Manchester United ein gutes Geschäft. Auf dem Platz hat Dortmund einen kreativen Künstler mit großer Offensiv-Qualität verloren. Der Niederländer Donyell Malen wird Sancho nicht Eins-zu-eins ersetzen können. Aber mit seiner Schnelligkeit möglicherweise noch mehr Tempo ins Angriffsspiel bringen. Gleichwohl bleibt die Borussia im Abschluss abhängig vom norwegischen Super-Torjäger Erling Haaland.

Welcher Zugang hat noch Stammspieler-Potenzial?

Mit dem Ex-Hoffenheimer Gregor Kobel (zuvor VfB Stuttgart) sollte der BVB künftig auch im Tor auf überdurchschnittlichem Bundesliga-Niveau besetzt sein. Und dann kehrt ja auch noch Axel Witsel zurück. Nach monatelanger Verletzungspause spielte der ballsichere Belgier im Sommer eine starke Europameisterschaft. In Dortmund fehlte Witsel während der gesamten Rückrunde. Irgendwie ist der Mittelfeldspieler auch ein Neuzugang.