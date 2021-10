Reicht es für Marcel Eckhardt?

Groß-Rohrheim. In den vergangenen 40 Jahren hat Fußball-Kreisoberligist FC Alemannia Groß-Rohrheim selten so oft gegen eine Mannschaft gespielt wie gegen die TSV Rot-Weiß Auerbach. Egal ob die Alemannen in der Kreisliga B kickten, in der Kreisliga A dem Ball hinterherjagten oder wie jetzt in der Kreisoberliga spielen, immer wieder trafen sie auf die Auerbacher und taten sich gerade im Bensheimer Weiherhausstadion, seit den 1960er Jahren die fußballerische Heimstätte der Auerbacher, relativ schwer.

Gerade Rohrheims früherer Mittelstürmer Thorsten Stasiak kann ein Lied von der Auerbacher Stärke und seinen unerbittlichen Zweikämpfen mit Auerbachs Verteidiger Hartmut Wahlig singen. 2015 stiegen Groß-Rohrheim und Auerbach Seit´ an Seit´ in die Kreisoberliga auf und haben sich seit diesem Zeitpunkt unterschiedlich entwickelt.

Die Auerbacher spielen in der Kreisoberliga oben mit, Groß-Rohrheim darf den Blick an das Tabellenende nicht aus den Augen verlieren. „Da sind wir aber momentan noch ein Stückchen davon entfernt“, spricht Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes allen Unkenrufen zum Trotz von einem gelungenen Saisonstart.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der FC Alemannia am vergangenen Sonntag eine deutliche 0:3-Auswärtsniederlage bei der SG Odin Wald-Michelbach bezog. „Auch wenn das Ergebnis deutlich ist und Wald-Michelbach über weite Strecken die bessere Mannschaft war, haben wir uns dort gut aus der Affäre gezogen. Denn personell war es nicht gut um uns bestellt“, blickt Anthes auf die Begegnung im Odenwald zurück. Gerade Torjäger Marcel Eckhardt wurde schmerzlich vermisst. „Ob seine Oberschenkelzerrung gegen Auerbach abgeklungen ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber ich würde es mir wünschen“, hofft Anthes auf das Mitwirken des Torgaranten. Doch Eckhardt ist nicht der einzige Akteur, den die Groß-Rohrheimer derzeit vermissen. Ebenso gut gebrauchen könnten sie Jiar Mohammad, der allerdings aufgrund einer Schulterverletzung passen muss und sich im Aufbautraining befindet. „Egal wie wir personell dastehen, müssen wir zu Hause endlich besser spielen als zuletzt“, sagt Anthes, der dem treuen Heimpublikum endlich wieder schönen Fußball bieten will.

Ob nun gegen den Tabellendritten Auerbach zwingend ein Sieg herausspringen muss oder ob der FC Groß-Rohrheim auch mit einem Unentschieden zufrieden wäre, lässt Anthes offen.

Azzurri pausieren

Vielleicht kommt das spielfreie Wochenende für die AS Azzurri Lampertheim zur rechten Zeit. Nach den beiden Heimniederlagen gegen die starken Lorscher Mannschaften Olympia und Tvgg hat Azzurri-Trainer Martin Göring nun genügend Zeit, um die vergangenen Niederlagen Revue passieren zu lassen, um die Wende zum Besseren einläuten zu können. hias