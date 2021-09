Rehm rotiert gegen Dortmund II

Wiesbaden. Der SV Wehen Wiesbaden will im Verfolgerduell der 3. Fußball-Liga gegen Borussia Dortmund II den Anschluss an das Spitzentrio halten. Nach dem 1:3 bei Viktoria Berlin in der Vorwoche fordert Trainer Rüdiger Rehm am Montag (19 Uhr) von seiner Mannschaft eine deutliche Steigerung. „Ich erwarte von den Jungs, dass sie wissen, worum es geht und wir wieder versuchen, in die Spur zu kommen“, sagte Rehm.

Er kündigte eine Rotation an. „Nach zwei Niederlagen und zehn Gegentoren in drei Spielen ist klar, dass wir Veränderungen vornehmen werden. Der Kader gibt zu viel Qualität her“, sagte der Coach. dpa