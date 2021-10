Referees treffen sich

Bergstraße. Die Zwangspause war ziemlich lang: Mehr als eineinhalb Jahre fiel die monatliche Pflichtsitzung der Bergsträßer Fußball-Schiedsrichter im Bensheimer Kolpinghaus aufgrund der Corona-Pandemie aus. Videokonferenzen traten aus bekannten Gründen an die Stelle der Präsenztreffen. Aber alles hat ein Ende: Am Montag (11. Oktober, Beginn 19.30 Uhr) erwartet Kreisschiedsrichterobmann Karlheinz Dörsam seine Kollegen wieder in Bensheim zum gemeinsamen Treffen im Kolpinghaus.

Voraussetzung für die Teilnahme: Die Unparteiischen müssen vor Ort nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder in den vergangenen 24 Stunden in einem Testzentrum negativ getestet wurden. Selbsttests werden nicht anerkannt. Hessenliga-Referee Simon Heß referiert an diesem Abend zum Thema „Persönlichkeit des Schiedsrichters“. Abmeldungen sollten wie stets an Karlheinz Dörsam gehen (Mail: kso@kfa-kja.de). all