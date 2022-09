Realistischer Aufsteiger

Mannheim. Mit einem neuen Coach ist Fußball-A-Ligist MFC 08 Lindenhof II in die Saison gestartet. Aufstiegstrainer Manuel Sälzler hatte sich bekanntlich zum Kreisligisten TSV Neckarau verabschiedet. Neu in die Verantwortung beim letztjährigen B-Klassen-Vizemeister rückte Benjamin Ahsmann, der zuvor den VfL Kurpfalz Neckarau III trainiert hatte. „Wir hatten uns getroffen und es hat gleich gepasst“, berichtet Piero di Natale von der Sportlichen Leitung der Lindenhöfer von schnellen und zielführenden Gesprächen.

Nach zwei Saisonspielen wartet der Aufsteiger in der Kreisklasse A1 aber noch auf den ersten Punktgewinn. „Unsere Gegner waren bisher Mannschaften mit Ambitionen nach ganz weit oben“, verteidigt Di Natale das 2:4 gegen den SC 08 Reilingen und das 0:2 gegen den ASV Feudenheim. „Gegen Feudenheim hätten wir mit etwas Glück auch in Führung gehen können. Wer weiß, wie das Spiel dann gelaufen wäre“, will Di Natale seine Elf nicht einzig an den Ergebnissen messen.

Warten auf Urlauber

Trotz der ausgebliebenen Erfolgserlebnisse ist die Stimmung im Team gut. „Als Aufsteiger müssen wir erst einmal ankommen“, erklärt Di Natale. Zudem warten die Lindenhöfer auf den einen oder anderen Urlauber, der das Team qualitativ verstärken soll. Die Abgänge von Routiniers und Leistungsträger wie Thorsten Reiß will der Club auf mehrere Schultern verteilen.

Was das für die kommende Partie gegen die TSG Rheinau, einem weiteren Top-Team der Liga, bedeuten soll, wird sich zeigen. „Rheinau zählt zu den drei stärksten Mannschaften der Liga. Dennoch wollen wir versuchen zu punkten“, sagt Di Natale. „Alles, was wir hier mitnehmen, ist für uns ein Gewinn.“ wy