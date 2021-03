Bielefeld. RB Leipzig hat die Pflichtaufgabe im Titelrennen auf der Bielefelder Alm mühsam gelöst – und ist bereit für den Showdown mit dem FC Bayern. Der Treffer von Kapitän Marcel Sabitzer (46.) bescherte der überlegenen Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am Freitagabend den 1:0 (0:0)-Erfolg bei der harmlosen und weiterhin stark abstiegsbedrohten Arminia. Leipzig verkürzte den Rückstand auf die Bayern vor deren Partie am Samstag gegen den VfB Stuttgart auf einen Punkt. Nach der Länderspielpause empfangen die Sachsen den Tabellenführer zum Spitzenspiel.

Leipzig dominierte die erste Halbzeit mit zeitweise knapp 90 Prozent Ballbesitz, blieb aber ungefährlich. Erst, als den Gästen gelang, das Tempo zu erhöhen, ergab sich spät die beste Chance der ersten Halbzeit: Den Schuss von Christopher Nkunku lenkte Bielefelds Torwart Stefan Ortega in höchster Not an die Latte (43.). In der zweiten Halbzeit ging es viel schneller – nur 53 Sekunden nach Wiederanpfiff legte Dani Olmo für Sabitzer auf, der sein sechstes Saisontor erzielte. dpa