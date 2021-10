Rassismus beim HSV: DFB ermittelt

Hamburg. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat auf die rassistischen Vorfälle während des Zweitliga-Spiels zwischen dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf (1:1) reagiert und wird „Ermittlungen einleiten“. Das erklärte der Verband am Montag in einer Mitteilung.

In der Partie im Volksparkstadion waren am Samstagabend Spieler beider Mannschaften rassistisch beleidigt worden. Betroffen war vor allem der ehemalige HSV- und aktuelle Fortuna-Profi Khaled Narey. Auch gegen Bakéry Jatta vom HSV soll es Beleidigungen gegeben haben. Der HSV will nun gegen das Fehlverhalten vorgehen. Dabei sollen auch Videoaufzeichnungen und clubeigene Beobachtungen ausgewertet werden, um Täter zu identifizieren. dpa