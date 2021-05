Randale in Rostock

Rostock. Angetrieben von 7500 Fans hat der FC Hansa Rostock die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Beim Saisonfinale genügte dem Tabellenzweiten am Samstag ein 1:1 gegen Absteiger VfB Lübeck, um sich vor dem punktgleichen FC Ingolstadt zu behaupten. Die Schanzer verteidigten gegen den TSV 1860 München den Relegationsplatz, indem sie sich im direkten Duell mit 3:1 durchsetzten.

AdUnit urban-intext1

In der Nacht zu Sonntag trübten in Rostock dann Randale die Aufstiegslaune. Polizei und Feuerwehr seien mit Pyrotechnik und Flaschenwürfen angegriffen worden. Aus dieser Personengruppe heraus seien dann an mehreren Orten eines Rostocker Stadtteils Barrikaden aus Mülltonnen errichtet und angezündet worden. Schon in der Vorwoche kam es bei Meister und Mitaufsteiger Dresden zu Ausschreitungen.

In die Regionalliga absteigen müssen neben der SpVgg Unterhaching und dem VfB Lübeck auch Vorjahresmeister FC Bayern München II und der SV Meppen. dpa/red