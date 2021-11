Ragusa erkennt Gefahr

Edingen-Neckarhausen. Zuletzt drei Niederlagen in Folge, Tabellenplatz elf und nur noch ein Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone – bei der DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen schrillen die Alarmglocken. Dazu warten mit der TSG Rheinau, dem SV 98/07 Seckenheim, dem FV 1918 Brühl II, dem SV Rohrhof und der SG Oftersheim in den nächsten Wochen fünf Schwergewichte der Liga auf die Mannschaft von Trainer Antonio Ragusa.

„Die Gefahr, dass wir weiter unten reinrutschen, ist gegeben. Wir wollen das Team auf die nächsten fünf Wochen Kampf einstimmen“, sagt der DJK-Coach. „Optimistisch macht mich die Qualität, die das Team hat. Ich hoffe nur, dass ich irgendwann auch mal auf alle zurückgreifen kann.“

Auch Ragusa ist den großen Verletzungssorgen, die sich über alle Vereine quer über den Fußballkreis nach der langen Corona-Pause ausgebreitet haben, unterlegen. Zuletzt mussten es gar Spieler aus der eigenen zweiten Mannschaft richten. „Jedes Mal, wenn ich denke, dass wir über den Berg sind, fällt der nächste Spieler aus“, hadert Ragusa. „Uns fehlen einfach zu viele Qualitätsspieler.“ Einen Gedanken an den Abstieg verschwendet er aber nicht, dafür sieht er seine Mannschaft als zu stark an, zudem soll der kurz vor Saisonbeginn eilig zusammengestellte Kader im Winter noch eine Auffrischung erhalten.

Ziel: Nadelstiche setzen

Gegen die TSG Rheinau ändert Ragusa auch seine sonst übliche Herangehensweise. „Ich bin eigentlich ein Freund davon, dem Spiel unseren Stempel aufdrücken zu wollen. Dafür haben wir aber zu viele Ausfälle, und daher werden wir uns eher am Gegner orientieren“, so Ragusa. „Wir müssen so lange wie möglich die Null halten und Nadelstiche setzen. Dann haben wir die Chance, auch drei Punkte zu entführen.“ wy

