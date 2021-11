Rätselraten um Xavi

Madrid/Doha. Über den möglichen Wechsel von Xavi Hernández (Bild) von Katar nach Barcelona als neuer Cheftrainer des FC Barcelona hat es am Freitag widersprüchliche Angaben gegeben. Der FC Barcelona dementierte einem Medienbericht zufolge eine Einigung mit dem katarischen Club Al Sadd über den Wechsel von Club-Legende Xavi Hernández nach Barcelona. Al-Sadd-CEO Turki Al-Ali hatte am Freitag auf Twitter geschrieben: „Al Sadd ist nach der Zahlung der im Vertrag vereinbarten Summen mit Xavis Wechsel nach Barcelona einverstanden.“ Xavi ist eigentlich noch bis 2023 als Cheftrainer in Doha gebunden. Bei der zu zahlenden Summe handelt es sich nach spanischen Medienberichten um fünf Millionen Euro.

Die spanische Zeitung „Mundo Deportivo“ berichtete jedoch kurz nach dem Tweet Al-Alis, Vertreter des FC Barcelona seien über die Erklärung verärgert. Der Club sei nicht bereit, die geforderte Summe zu zahlen. Der FC Barcelona selbst äußerte sich zunächst nicht. Xavi hatte zwischen 1998 und 2015 für Barca gespielt und mit dem Club vier Mal die Champions League gewonnen. dpa