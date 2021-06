Prokop verpasst erste Testspiele

Wiesbaden. Einen Tag nach dem Trainingsstart hat Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden zwei weitere Testspiele vereinbart. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, spielen die Hessen am 7. Juli auf dem Halberg gegen den 1. FC Schweinfurt, eine Woche später an gleicher Stelle gegen die SV 07 Elversberg.

Ob dann wie bei den ersten beiden Partien an diesem Samstag (15 Uhr) gegen Alemannia Waldalgesheim und am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) gegen Hassia Bingen ebenfalls bis zu 200 Fans auf dem Halberg dabei sein dürfen, ist noch nicht bekannt. Voraussetzung für den Besuch der ersten beiden Spiele ist ein negativer, tagesaktueller Coronatest oder der Nachweis einer Coronaimpfung bzw. einer überstandenen Coronainfektion.

Mittelfeldspieler Dominik Prokop ist an Corona erkrankt. © dpa

Die kommenden Spiele verpassen wird auf jeden Fall Dominik Prokop, der vor dem Laktattest am Dienstag positiv auf Corona getestet worden war. Der Mittelfeldspieler begab sich in Quarantäne. dpa