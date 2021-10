Pokal-Träume und Liga-Ambitionen

Mannheim. Der FC Türkspor Mannheim war am vergangenen Wochenende in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar spielfrei. Das Team des Trainerduos Caner Dönmez und Serif Gürsoy hatte sich zuvor aber im Pokal-Wettbewerb des Badischen Fußballverbands (bfv) für das Halbfinale qualifiziert. Der Jubel bei Türkspor war entsprechend groß.

Mit Spannung erwarten Gürsoy und Co. nun die Auslosung. „Der 1. FC Bruchsal und der SV Waldhof wären starke Gegner. Mein Lieblingslos ist aber der Landesligist SV Wagenschwend“, erklärt Coach Serif Gürsoy und sagt: „Da wären wir auf Augenhöhe.“

Fakt ist: Eine Endspielteilnahme könnte zugleich die Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Runde bedeuten, da sich der SV Waldhof dort auch über die Platzierung in der Liga ein Startrecht sichern kann.

Unter der Woche hatte der FC ein Benefiz-Testspiel gegen eine gemischte Formation des SV Waldhof absolviert. Die Begegnung endete aus Sicht des Landesligisten mit 1:2. „Wir haben in der ersten Hälfte sehr gut mitgehalten“, sagte Gürsoy. Kadir Seker brachte Türkspor nach einer Viertelstunde in Front. Doch die Waldhöfer drehten die Partie noch.

Am Sonntag trifft der FCT nun in der Liga um 15 Uhr auf die TSG Lützelsachsen. „Das ist ein gutes Team, sie haben am vergangenen Wochenende den VfB St. Leon mit 3:1 geschlagen. Das ist schon eine Ansage an die Konkurrenz“, sagt Gürsoy.

Beim Tabellenzweiten gibt es laut dem Coach keine wichtigen Ausfälle. „Wir haben alle Spieler an Bord. Und wir möchten natürlich wieder gewinnen“, so der Türkspor-Trainer vor dem Heimspiel gegen den Liga-Fünfzehnten auf dem Platz am Hans-Reschke-Ufer.

Bereits am Samstag, 15.30 Uhr, muss der FK Srbija Mannheim zur SG Horrenberg. Der VfL Kurpfalz Neckarau spielt am Sonntag, 15 Uhr, beim ASC Neuenheim. bol