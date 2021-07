Pokal macht den Anfang

Mannheim. Am Wochenende startet der Badische Verbandspokal in seine 1. Hauptrunde. In einem Reduzierungsspiel war der B-Ligist SC Blumenau bereits am Mittwoch gegen den Kreisligisten KSC Schwetzingen gefordert. Durch zwei Tore von Krzystof Paulus konnte der Außenseiter das Spiel lange offen halten, kassierte in den letzten 20 Minuten aber drei Gegentore zur 2:5-Niederlage.

Ebenfalls in die Außenseiterrolle schlüpft am Sonntag (15 Uhr) der A-Ligist TSG Rheinau, der den Landesligisten FT Kirchheim empfängt. „Wir gehen mit dem Gefühl ins Spiel, dass wir alles geben wollen“, zeigt sich TSG-Trainer Niki Antos selbstbewusst. „Da wir im Moment personell etwas angeschlagen sind, werden wir versuchen, kämpferisch dagegen zu halten.“

Türkspor im Landesliga-Duell

Ein reines Landesliga-Duell bestreitet der FC Türkspor Mannheim, der bei der TSG Lützelsachsen antreten muss (Samstag, 17 Uhr). Kreisligist TSV Amicitia Viernheim misst sich am Sonntag (17 Uhr) mit dem klassenhöheren FK Srbija Mannheim. Die Favoritenrolle übernimmt der Landesligist VfL Kurpfalz Neckarau, der vom Kreisligisten FV Nußloch gefordert wird (Samstag, 17 Uhr). Doch Neckaraus Trainer Feytullah Genc hebt mahnend den Zeigefinger: „Das ist ein gefühlter Landesliga-Aufsteiger, der mit Steffen Kochendörfer und Daniel Herm ein starkes Zentrum hat. Wir sind durch Urlauber und private Verpflichtungen zudem ersatzgeschwächt.“

Nichts anbrennen sollte beim Verbandsligisten VfR Mannheim, der beim Kreisliga-Verein FC Rot (Sonntag, 17 Uhr) eine Pflichtaufgabe zu absolvieren hat. Auch der FV Fortuna Heddesheim (Verbandsliga) geht gegen die klassentiefere SG Kirchheim (Landesliga) favorisiert ins Spiel (Sonntag, 17 Uhr).

Ebenfalls in seine 1. Runde startet am Wochenende der Mannheimer Kreispokal mit insgesamt 48 Partien. Besondere Spannung verspricht das Duell zwischen der DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen (Kreisliga) und dem FV Leutershausen (Kreisliga). wy