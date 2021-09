Plötzlich Aufstiegskandidat

Mannheim/Viernheim. Die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison in der Fußball-Kreisklasse A2 kommt vom Mannheimer Pfeifferswörth. Dort ist die SG Mannheim beheimatet und hat mit bislang fünf Siegen und einem Remis in sechs Partien für Aufsehen gesorgt. „Etwas überrascht sind wir selbst auch. Dass es so gut läuft, hatten wir nicht erwartet“, sagt Sinisa Tadic aus der Sportlichen Leitung der SG. „In den letzten Jahren haben wir einfach das vorhandene Potenzial nicht abrufen können.“

Der gegenwärtige Erfolg der Kroaten hängt unmittelbar mit dem neuen Trainer Ivica Cvitkusic zusammen, der seine Erfahrungen als Profi-Spieler in Bosnien, Schweden und Slowenien einbringt. Auch als Trainer war er bereits erfolgreich und führte den NK Zvijezda Gradacac von der dritten in die erste bosnische Liga. „Er arbeitet sehr akribisch, achtet auf Details und legt Wert auf Disziplin“, erklärt Tadic.

Trainer Cvitkusic fordert viel ein

Sinisa Tadic von der Sportlichen Leitung der SG kann zufrieden sein. © Berno Nix

Aus dem einstigen A-Liga-Mitläufer ist nun ein ernstzunehmender Aufstiegskandidat geworden. Spätestens nach dem 5:1-Erfolg beim SKV Sandhofen taucht die SG Mannheim bei den anderen Vereinen auf dem Zettel auf. Tadic befürchtet, dass der Bonus als Überraschungsteam nun aufgebraucht ist und sich die Gegner anders auf sein Team einstellen: „Die Spiele werden nun anders ablaufen. Aber wir vertrauen auf unsere Fähigkeiten und konzentrieren uns darauf, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken.“

Ein Trumpf für die SG-Verantwortlichen könnte die Ausgeglichenheit im Kader sein. Die bislang erzielten 23 Tore wurden von insgesamt neun Schützen markiert. „Das macht uns unberechenbarer und wir können Ausfälle gleichwertig ersetzen.“

23 Tore auf neun Spieler verteilt

Mit dem nötigen Respekt, aber ohne Demut geht die SG 1983 Viernheim ihre Heimaufgabe gegen das Cvitkusic-Team an. „Wir wollen so lange wie möglich die Null halten und den Gegner ungeduldig machen. Dann könnte das Spiel wie gegen Schriesheim laufen“, hat sich Viernheims Trainer Ralf Dalmus einen Matchplan zurecht gelegt. Gegen die Bergsträßer waren die Südhessen in Führung gegangen und verteidigten das 1:0 lange, um am Ende mit einem Punkt nach Hause zu gehen. „Wir müssen dahingehend aber auch noch an unserer Chancenverwertung arbeiten“, sagt Dalmus. „Unsere technische Unterlegenheit müssen wir über Laufarbeit und Kampf kompensieren.“ wy