Pleulers Start glückt

Ried. Einen Einstand nach Maß hat Markus Pleuler als neuer Trainer des Fußball-Kreisoberligisten Azzurri Lampertheim mit dem 4:1-Heimsieg über Starkenburgia Heppenheim gefeiert. Während der FC Alemannia Groß-Rohrheim Fürth mit 1:0 bezwang, musste sich der VfR Bürstadt der TSV Auerbach mit 0:2 geschlagen geben. Eine weitere Niederlage quittierte der TV Lampertheim, der sich mit dem 2:3 bei Spitzenreiter Tvgg Lorsch aber gut aus der Affäre zog.

Azz. Lamperth. – Stb. Heppenh. 4:1

Bereits in der ersten Halbzeit war die Elf von Markus Pleuler das bessere Team und belohnte sich in der 19. Minute nach Sascha Weisels Freistoß mit dem 1:0. Aber auch die Heppenheimer haben mit Dario Lucic einen Freistoßspezialisten in ihrer Mannschaft. Dies stellte er mit dem 1:1 unter Beweis (58.). Doch dieser Gegentreffer brachte die Associazione Sportiva nicht vom Erfolgsweg ab. So war es Nunzio Pelleriti, dem nach einem schönen Spielzug in der 71. Minute das 2:1 gelang. Traf der eingewechselte Oliver Bayer per Abstauber zum 3:1 (77.), gelang Hüseyin Ulutas, der sieben Minuten später einen Abpraller verwertete, gar das 4:1 für die freudestrahlenden Azzurri.

Al. Groß-Rohrheim – SV Fürth 1:0

Auch wenn die Groß-Rohrheimer die bessere Mannschaft waren und es keinen Zweifel daran gab, dass der Sieg auch verdient war, besaßen die Fürther immer wieder gute Möglichkeiten. Beispielsweise in der 50. Minute, als sie nur die Latte des von Konstantin Larkowitsch gehüteten Alemannia-Tores trafen. Dies hätte allerdings den Spielverlauf etwas auf den Kopf gestellt, denn in der ersten Halbzeit waren es die Gastgeber, die einem Torerfolg sehr nahe waren. Beispielsweise in der zweiten Minute, als dem FCA ein Handelfmeter zugesprochen wurde, doch Adis Dolicanin bei der Vollstreckung wegrutschte. Rambir Singh bei seinem Alleingang an Fürths starkem Torwart Hummel (12.). Das Tor des Tages fiel erst in der 87. Minute, als Maximilian Menier nach einer Ecke von Eckhardt aus fünf Metern erfolgreich einköpfte – 1:0.

VfR Bürstadt – TSV Auerbach 0:2

„Wir haben gar nicht so schlecht gespielt, doch die Schlussphase gehörte eindeutig den Auerbachern, die sich den Sieg redlich verdient haben“, bilanzierte Bürstadts Pressesprecher Norbert Krezdorn. Mann des Tages war eindeutig Arbnor Tofaj. Er profitierte in der 39. Minute von einem Bürstädter Ballverlust im Mittelfeld und schoss aus 18 Metern zum 0:1 ein. In der 74. Minute stellte er dann seine Kopfballqualitäten unter Beweis, und gab, am langen Pfosten stehend, VfR-Keeper Jannik Roos das Nachsehen.

Tvgg Lorsch – TV Lampertheim 3:2

Zwar zogen sich die Lampertheimer Turner wesentlich besser aus der Affäre als beim 1:4 vor einer Woche in Birkenau. Doch standen sie auch gegen Lorsch mit leeren Händen da. Nach torloser erster Halbzeit gelang es der Lampertheimer Mannschaft von Christian Schmitt, zweimal in Führung zu gehen. Nach Philipp Menges‘ 0:1 in der 52. Minute, gelang Joshua Schöner (76.) das zwischenzeitliche 1:2. Doch das bessere Ende hatte an diesem kalten Sonntagnachmittag die Tvgg Lorsch für sich. Ihr gelang nach den Ausgleichtreffern durch Philipp Dewald (65.) und Sebastian Sommer (79.) in der 81. Minute der 3:2-Siegtreffer durch Christian Dingeldey. hias